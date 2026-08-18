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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 31 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti. İşte güncel tutarlar...

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 23.328 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.023.328 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 31.369 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.031.369 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 27.131 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.131 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 27.896 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.896 TL

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