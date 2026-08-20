Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Enflasyon karşısında birikimlerinin değerini korumak isteyen vatandaşların sıkça yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında güncel oranlar değişti. 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vade sonunda elde edeceği net kazanç, bankalara göre farklılık gösterirken bazı seçeneklerde 31 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Finans piyasalarındaki güncel verilere göre Türkiye Finans, Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB ve İş Bankası başta olmak üzere önde gelen bankaların mevduat faiz getirileri belli oldu. İşte bankalara göre güncel kazançlar...
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