Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Enflasyon karşısında birikimlerinin değerini korumak isteyen vatandaşların yatırım araçları arasında vadeli mevduat hesapları öne çıkmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları değişirken, 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç da bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte banka banka oranlar...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.