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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Enflasyon karşısında birikimlerinin değerini korumak isteyen vatandaşların yatırım araçları arasında vadeli mevduat hesapları öne çıkmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları değişirken, 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç da bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte banka banka oranlar...

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 1

Akbank

HESAP TÜRÜ
Standart E-Vadeli

FAİZ ORANI
%39

NET KAZANÇ
28.208,22 TL

1 | 18
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 2

Anadolubank

HESAP TÜRÜ
Kaptan Hesap

FAİZ ORANI
%41

NET KAZANÇ
26.324,14 TL

2 | 18
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 3

Alternatif Bank

HESAP TÜRÜ
Kiraz Hesap

FAİZ ORANI
%44

NET KAZANÇ
26.664,12 TL

3 | 18
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 4

DenizBank

HESAP TÜRÜ
E-Mevduat

FAİZ ORANI
%39

NET KAZANÇ
28.208,22 TL

4 | 18