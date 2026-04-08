Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu'da süren gerginlik, gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) faiz kararına çevirdi. Gerilimlerin başladığı günlerde üst üste tedbirler alan Merkez Bankası'nın hamleleri mevduat faizlerine yaradı. Bazı bankalarda mevduat faizi oranları yüzde 45 barajını aştı. 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...
Orta Doğu'da devam eden gerilim merkez bankalarının enflasyon endişelerinin körüklemesiyle faiz kararlarına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merak ediliyor. Mevduat faizi oranları da gelişmelere paralel olarak değişti.
1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?
Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 44 seviyelerinde görülüyor. TLREF faiz oranı yüzde 39,99 şeklinde görülüyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizleri yüzde 42,43, 5 yıllık tahvil faizleri 37,89, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 32,54 oldu. Merkez Bankası 22 Nisan tarihinde yeni faiz kararını açıklayacak. Banka, 12 Mart tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.
GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 101 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL