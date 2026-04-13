Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar, güncel faiz oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politikalarıyla birlikte mevduat faizleri yeniden yükseliş eğilimine girerek yüzde 46 seviyesinin üzerine çıktı. Bu durum, TL mevduatı cazip hale getirirken, "1 milyon TL aylık ne kadar kazandırır?" sorusunu da gündeme taşıdı. İşte detaylar...
Son dönemde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.
GÜNCEL GÖRÜNÜM ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ:
1 aya kadar vadeli: %45,14
3 aya kadar vadeli: %46,59 (en yüksek ortalama oran)
6 aya kadar vadeli: %43,52
1 yıla kadar vadeli: %43,49
1 yıl ve üzeri: %37,78
Ortalama 3 aylık vadeli mevduat faizleri, piyasada en yüksek getiri segmenti olarak öne çıkıyor.