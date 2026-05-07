  4. Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte mevduat faizlerinde beklenen büyük hareketlilik gerçekleşti ve oranlar yüzde 45 seviyesine kadar dayandı. 1 milyon lirasını bankada değerlendirmek isteyen vatandaşlar için aylık getiri rakamları tamamen güncellenirken en yüksek kazancı sağlayan seçenekler merak konusu oldu. İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni mevduat faizi oranları ve 1 milyon TL aylık kazancına dair tüm ayrıntılar...

Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı.

Peki, bu oranlarla 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21 bin 179 TL
Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

