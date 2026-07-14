Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 32 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti...
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL
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