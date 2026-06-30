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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyen vatandaşlar, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek adına bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. 1 milyon TL’nin 31 günlük net getirisi bankadan bankaya büyük farklılıklar göstererek 33 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Peki güncel oranlar ne durumda? Hangi banka, ne kadar kazanç sağlıyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel faiz kazanç tablosu...

Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.293,15 TL

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