Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...
Bu haftaki PPK toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 46’da sabit tutması, buna karşılık koridorun üst bandını yüzde 49’dan yüzde 47,50 seviyesine çekmesi bekleniyor. Ekonomistler gelecek dönemde faiz indiriminin “ana senaryo” olarak öne çıktığını, bu sebeple mevduat yatırımcısının yüksek oranlardan uzun vadeye girerek avantaj sağlayabileceğini aktarıyor. En yüksek mevduat oranı hangi bankada, 1 milyon TL’nin getirisi kaç TL? İşte detaylar...
İç piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. 19 Haziran’da gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, yüzde 46,00 seviyesinde bulunan politika faizinin sabit tutulması öngörülüyor. %49,00 olan koridorun üst bandının ise %47,50 seviyesine çekilebileceği yönünde beklentiler ileri sürülüyor.
FONLAMA YÜZDE 46’YA GELDİ
Bu arada TCMB’nin son 1-2 haftalık süreçte haftalık repo ihalelerine dönüş yaparak piyasa fonlama oranını da kademeli bir şekilde %49’dan %46 seviyesine doğru çektiği görülüyor.
Ekonomistler bu gelişmeyi “örtülü indirim” olarak tanımlarken; önümüzdeki aylarda enflasyon ve rezervlerin de destek vermesi halinde faiz indirimi sürecinin “ana senaryo” olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.
MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM
Faizlerde düşüş beklentisi TL mevduat yatırımcısının da yakın takibinde… Kampanyalarla ve “vadesiz hesapta belli bir miktar para bırakma” gibi şartlarla TL mevduat faizi %53 seviyesine kadar yükselmişti. Bu hafta başında da oranlar en yüksek %53’te bulunmaya devam ediyor.