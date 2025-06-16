Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...

MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM

Faizlerde düşüş beklentisi TL mevduat yatırımcısının da yakın takibinde… Kampanyalarla ve “vadesiz hesapta belli bir miktar para bırakma” gibi şartlarla TL mevduat faizi %53 seviyesine kadar yükselmişti. Bu hafta başında da oranlar en yüksek %53’te bulunmaya devam ediyor.