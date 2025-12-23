Mevduat faizlerinde son durum: 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...
Mevduat faiz oranları, yatırımcıların gündeminde yeniden üst sıralara çıktı. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte bazı kurumlarda faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar yükseldi. Birikimlerini risksiz şekilde değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, güncel mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Peki 23 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu mevduat faizi oranları hangi seviyelerde? 32 gün vadeli 1,5 milyon TL mevduatın aylık getirisi ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek faiz avantajını sunuyor? İşte güncel faiz oranları...
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 48.821,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.821,92 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 48.821,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.821,92 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 48.821,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.821,92 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 48.821,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.821,92 TL
