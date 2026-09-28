Mevduat faizlerinde son durum: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için farklı banka ve katılım finans kuruluşlarının sunduğu faiz ve kar payı seçenekleri dikkat çekiyor. Mevduat faizlerinde bankaların sunduğu oranlar ve 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlar belli oldu. İşte banka banka 2 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
DENİZBANK
DenizBank E-Mevduat hesabında faiz oranı yüzde 39 olarak yer alıyor. 2 milyon TL'nin 32 günlük net kazancı 56.416,44 TL olurken vade sonunda toplam tutar 2.056.416,44 TL oluyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ın Günlük Hesap ürününde kar payı oranı yüzde 44 olarak belirtiliyor. 2 milyon TL için net kazanç 59.967,32 TL olurken, vade sonunda toplam bakiye 2.059.967,32 TL'ye ulaşıyor.
ALTERNATİF BANK
Alternatif Bank'ın Salkım Hesap ürününde faiz oranı yüzde 44,5 seviyesinde. Bu hesapta 2 milyon TL'nin 32 günlük net kazancı 58.847,72 TL, vade sonu bakiyesi ise 2.058.847,72 TL olarak hesaplanıyor.