Mevduat faizlerinde son durum: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Türk lirası birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için 2 milyon TL’lik birikimin 32 günlük net getirisi ve vade sonu bakiyeleri netleşti. Ekim 2026 dönemi itibarıyla dijital bankacılık teklifleri, hoş geldin kampanyaları ve katılım bankalarının kâr payı oranları ile birlikte bankaların sunduğu güncel mevduat oranları ve kazanç tabloları yeniden şekillendi. İşte 2 milyon TL'nin banka banka 32 günlük getirisi...
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