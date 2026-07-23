Mevduat faizlerinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Mevduat faizlerinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Merkez Bankası'nın son adımlarının ardından 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları yeniden şekillendi. Böylece 2 milyon TL'nin vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için getiri tablosu da netleşti. Güncel verilere göre bankalar arasında uygulanan faiz oranları yüzde 34 ile yüzde 46 arasında değişiyor. Aynı tutar ve aynı vade için sunulan faiz oranları ile net kazançlarda farklılıklar oluşurken, yatırımcılar vadeli mevduat tercihlerinde bankaların sunduğu koşulları yakından takip ediyor. İşte bankaların 2 milyon TL için sunduğu güncel mevduat faiz oranları...
TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 59.173 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.173 TL
1 | 13
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 57.505 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.505 TL
2 | 13
DENİZBANK
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 58.848 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.848 TL
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HALKBANK
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 52.077 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.077 TL
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