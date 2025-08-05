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  4. Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

5 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı. 3 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar listelendi. Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında indirimlerine başladı.

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Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 2

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez'in yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını yüzde 38 ile 46 arasına çekmeye başladı.

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Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 3

5 Ağustos 2025 itibarıyla 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

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Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 4

TEB

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 3.101.984 TL

Net Kazanç 101.984 TL

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