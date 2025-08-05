Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
5 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı. 3 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar listelendi. Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında indirimlerine başladı.
Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez'in yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını yüzde 38 ile 46 arasına çekmeye başladı.
5 Ağustos 2025 itibarıyla 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi: