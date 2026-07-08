Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Piyasadaki mevcut faiz koşullarında bankaların vadeli mevduata uyguladığı faiz oranları yüzde 39 ila yüzde 46 arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek oranları sunan bankalarda ise 3 milyon liralık birikim, 32 günlük vade sonunda yaklaşık 100 bin lira net kazanç sağlıyor.

Yüzde 46 faiz oranı sunan bankalar, en yüksek getiriyi sağlayan kurumlar arasında yer alırken, bu orandan değerlendirilen 3 milyon liralık vadeli mevduatın 32 günlük net getirisi 99 bin 814 lira seviyesine ulaşıyor.