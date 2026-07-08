Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon rakamlarının ardından yatırımcıların ilgisi yeniden Türk lirası vadeli mevduat hesaplarına yöneldi. Enflasyon verileriyle birlikte faiz beklentilerinin değişmesi, bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranlarının daha yakından izlenmesine neden oldu. Peki güncel mevduat faiz oranları hangi seviyelerde? İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ile 3 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri...
Özellikle yüksek tutarlı yatırımlarda 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının sunduğu kazanç oranları öne çıkarken, bankalar arasındaki faiz yarışı da giderek hızlanıyor.
Vadeli mevduat faiz oranlarının şekillenmesinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi belirleyici rolünü sürdürüyor.
Piyasadaki mevcut faiz koşullarında bankaların vadeli mevduata uyguladığı faiz oranları yüzde 39 ila yüzde 46 arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek oranları sunan bankalarda ise 3 milyon liralık birikim, 32 günlük vade sonunda yaklaşık 100 bin lira net kazanç sağlıyor.
Yüzde 46 faiz oranı sunan bankalar, en yüksek getiriyi sağlayan kurumlar arasında yer alırken, bu orandan değerlendirilen 3 milyon liralık vadeli mevduatın 32 günlük net getirisi 99 bin 814 lira seviyesine ulaşıyor.
DenizBank
DenizBank'ın Kaptan Hesabı yüzde 45 faiz oranıyla 97 bin 644 lira net getiri sunuyor.