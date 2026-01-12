  1. Ekonomim
  4. Mevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Mevduat faizleri, yatırımcıların gündeminde yeniden ön sıralara yükseldi. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 48 seviyesine kadar çıkarırken, birikimlerini korumak isteyen tasarruf sahipleri güncel oranları yakından takip ediyor. Peki 12 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeyle 400 bin TL yatıran bir kişinin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

