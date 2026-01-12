Mevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Mevduat faizleri, yatırımcıların gündeminde yeniden ön sıralara yükseldi. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 48 seviyesine kadar çıkarırken, birikimlerini korumak isteyen tasarruf sahipleri güncel oranları yakından takip ediyor. Peki 12 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeyle 400 bin TL yatıran bir kişinin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 45,00 Net Kazanç: 13.019,18 TL Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 44,00 Net Kazanç: 12.729,87 TL Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 44,00 Net Kazanç: 12.729,87 TL Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00 Net Kazanç: 12.729,87 TL Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
