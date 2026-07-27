Mevduat faizlerinde son durum: 5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ederken, bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti de yeniden hız kazandı. Güncel faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 5 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendiren bir yatırımcının elde edeceği net kazanç 168 bin TL sınırını aştı. İşte Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyon TL’nin banka banka aylık getiri tablosu...
ALTERNATİFBANK (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
Net Kazanç: 161.600,76 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.161.600,76 TL
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QNB FİNANSBANK (Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: %43,50
Net Kazanç: 159.432,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.159.432,19 TL
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HALKBANK (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %41,50
Net Kazanç: 152.284,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.152.284,88 TL
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