Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar?
Bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL’nin günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi...
Tasarrufunu vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını ve elde edilecek kazancı merak ediyor.
1 | 15
Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL’nin günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi...
2 | 15