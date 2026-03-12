  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar?

Bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL’nin günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi...

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Tasarrufunu vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını ve elde edilecek kazancı merak ediyor.

1 | 15
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL’nin günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi...

2 | 15
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

QNB

Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 420,18 TL
Vade Sonu Tutar: 500.420,18 TL

3 | 15
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

ING

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 384,25 TL
Vade Sonu Tutar: 500.384,25 TL

4 | 15