  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Mevduat faizleri, yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Yatırımcılar, bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi...

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Mevduat faizlerinde yüksek seyir sürerken, yatırımcılar bankalardaki mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları sonrası bankalarda yüzde 45'i aşan oranlar dikkat çekerken, 500 bin liranın 32 günlük getirisi de araştırılıyor.

1 | 16
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi...

2 | 16
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? - Sayfa 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL

3 | 16
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13 bin 923 TL
Vade Sonu: 513 bin 923 TL

4 | 16