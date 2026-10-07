Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlar
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre değişiklikler gösteriyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Halkbank, Hayat Finans, Ziraat Katılım, İş Bankası, Yapıkredi, Denizbank ve Akbank'ta kazanç tutarları netleşti. Peki 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte detaylar...
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