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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre değişiklikler gösteriyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Halkbank, Hayat Finans, Ziraat Katılım, İş Bankası, Yapıkredi, Denizbank ve Akbank'ta kazanç tutarları netleşti. Peki 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte detaylar...

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlar - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlar - Sayfa 2

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,25

Net Kazanç: 12.747 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlar - Sayfa 3

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlar - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

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