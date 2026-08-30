Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Enflasyon karşısında birikimlerinin değerini korumak isteyen vatandaşların yatırım araçları arasında vadeli mevduat hesapları öne çıkmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları değişirken, 500 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç da bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte banka banka oranlar...
Ziraat Katılım’da faiz oranı yüzde 36 olarak belirtilirken, 500 bin TL’nin 32 günlük net kazancı 10 bin 597 TL, vade sonu bakiyesi ise 510 bin 597 TL olarak hesaplandı.
Halkbank’ta yüzde 35 faiz oranıyla 500 bin TL’nin net kazancı 12 bin 657 TL olurken, vade sonu bakiyesi 512 bin 657 TL olarak gerçekleşiyor.
Enpara’da yüzde 37 faiz oranıyla net kazanç 13 bin 380 TL, vade sonu bakiyesi ise 513 bin 380 TL olarak hesaplanıyor.