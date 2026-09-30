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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

500 bin TL'sini 32 gün boyunca değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranları farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Güncel hesaplamalara göre 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi bazı bankalarda 15 bin TL sınırına yaklaşırken, seçenekler arasında birkaç bin liralık fark oluşuyor. İşte 500 bin TL'nin banka banka 32 günlük net getirisi...

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

İŞ BANKASI

Yüzde 37 faiz oranı üzerinden hesaplanan net kazanç 13.380 TL seviyesinde.Vade sonundaki toplam tutar 513.380 TL oluyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

ANADOLUBANK

Yüzde 44 faiz oranına göre hesaplanan net getiri 13.736 TL olarak belirtiliyor.Vade sonunda toplam bakiye 513.736 TL oluyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

ALTERNATİF BANK

Yüzde 44 faiz oranıyla hesaplanan 32 günlük net kazanç 13.771 TL.Vade sonunda toplam bakiye 513.771 TL seviyesine ulaşıyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

ZİRAAT KATILIM

Kâr payı oranı yüzde 36 olarak hesaplanırken, 500 bin TL'nin 32 günlük net kazancı 10.597 TL seviyesinde bulunuyor.Vade sonunda toplam bakiye 510.597 TL oluyor.

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