Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar
500 bin TL'sini 32 gün boyunca değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranları farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Güncel hesaplamalara göre 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi bazı bankalarda 15 bin TL sınırına yaklaşırken, seçenekler arasında birkaç bin liralık fark oluşuyor. İşte 500 bin TL'nin banka banka 32 günlük net getirisi...
İŞ BANKASI
Yüzde 37 faiz oranı üzerinden hesaplanan net kazanç 13.380 TL seviyesinde.Vade sonundaki toplam tutar 513.380 TL oluyor.
ANADOLUBANK
Yüzde 44 faiz oranına göre hesaplanan net getiri 13.736 TL olarak belirtiliyor.Vade sonunda toplam bakiye 513.736 TL oluyor.
ALTERNATİF BANK
Yüzde 44 faiz oranıyla hesaplanan 32 günlük net kazanç 13.771 TL.Vade sonunda toplam bakiye 513.771 TL seviyesine ulaşıyor.