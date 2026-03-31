Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Mart 2026 itibarıyla yükselen mevduat faizi oranları, nakit birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Peki, 500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek faiz veren bankalar ve banka banka güncel kazanç listesi...
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 12 bin 658 TL Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 37 Net Kazanç: 13 bin 381 TL Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37 Net Kazanç: 13 bin 381 TL Vade Sonu: 513 bin 381 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37,5 Net Kazanç: 13 bin 562 TL Vade Sonu: 513 bin 562 TL
