  4. Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Mart 2026 itibarıyla yükselen mevduat faizi oranları, nakit birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Peki, 500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek faiz veren bankalar ve banka banka güncel kazanç listesi...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 13 bin 562 TL
Vade Sonu: 513 bin 562 TL

