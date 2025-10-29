Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. Peki 32 gün (1 ay) vadeli 500 bin TL mevduat hangi bankada ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka güncel faiz listesi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e düşürdü. Bu karar, bankaların mevduat faizlerinde doğrudan değişikliklere yol açtı.
Faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faizleri düşüş gösterdi. Önceden yıllık yüzde 48-50 aralığında olan mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 35-48 bandına geriledi.
Peki 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
29 Ekim 2025 itibarıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi banka banka şöyle şekillendi: