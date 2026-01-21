Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. TCMB'nin bu toplantıda faiz indirimi kararı alıp almayacağı merak edilirken gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi. Bankaların mevduat faizi oranları sürekli güncelleniyor ve buna bağlı olarak aylık getirisi değişiyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce farklı bankaları karşılaştırıp en uygun seçeneği bulmak gerekiyor. Peki hangi bankalar ne kadar mevduat faiz oranı veriyor? İşte, Ocak 2026 bankaların güncel mevduat faiz oranları...
Vadeli mevduat, birikiminiz üzerinden, sizin belirlediğiniz süre için sabit bir faiz oranı sunar. Yani getirisi önceden bellidir ve vade sonuna kadar bu getiri faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Ocak Perşembe günü toplanacak. Yılın ilk faiz kararı aynı gün açıklanacak. Piyasaların gözü kulağı bu karardayken bankada parası olanlar ise mevduat faiz oranlarına odaklandı.
Peki, en yüksek mevduat faizi oranı hangi bankada? İşte, 2026 Ocak ayı banka banka mevduat faiz oranları...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Ocak 2026 Perşembe günü toplanacak.
Yılın ilk faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.
EKONOMİSTLER 150 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜYOR
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.
Bir önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 29,5 milyar dolar oldu.