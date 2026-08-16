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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 15 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti. 500 bin TL mevduat faizinde güncel liste şu şekilde...

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

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