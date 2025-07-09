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  4. Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerindeki artış, yatırımcıların ilgisini yeniden bu alana yönlendirdi. Temmuz ayında Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde, piyasalarda oluşan beklentiler bankaların sunduğu oranları da şekillendiriyor. Kısa vadeli yatırımlar için cazip hale gelen mevduat faizleri, özellikle 500 bin TL gibi birikimi olan yatırımcılar için dikkat çekici getiriler sunuyor. Peki, 500 bin TL’nin aylık mevduat getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka en yüksek faiz veren kurumların güncel listesi…

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı öncesinde, yatırımcıların odağı yeniden mevduat faizlerine yöneldi.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 2

Haziran ayında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Aynı toplantıda, gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 3

Peki, 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? 

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 531 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 531 TL

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