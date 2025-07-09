Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizlerindeki artış, yatırımcıların ilgisini yeniden bu alana yönlendirdi. Temmuz ayında Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde, piyasalarda oluşan beklentiler bankaların sunduğu oranları da şekillendiriyor. Kısa vadeli yatırımlar için cazip hale gelen mevduat faizleri, özellikle 500 bin TL gibi birikimi olan yatırımcılar için dikkat çekici getiriler sunuyor. Peki, 500 bin TL’nin aylık mevduat getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka en yüksek faiz veren kurumların güncel listesi…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı öncesinde, yatırımcıların odağı yeniden mevduat faizlerine yöneldi.
Haziran ayında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Aynı toplantıda, gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.
Peki, 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor?