Mevduat faizlerinde son durum: 750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar
Merkez Bankası’nın eylülde aldığı faiz indirimi kararı piyasayı hareketlendirdi. Politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat oranları yeniden şekillendi. Son gelişmelerinin ardından bankaların faiz oranları da merak konusu oldu. Peki, 32 gün vadeli 750 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu? İşte 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel durum...
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 24 bin 799 TL
Vade Sonu Tutar: 774 bin 799 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 23 bin 868 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 868 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 20 bin 613 TL
Vade Sonu Tutar: 770 bin 613 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 21 bin 584 TL
Vade Sonu Tutar: 771 bin 584 TL
