Mevduat faizlerinde son durum! En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...
Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler için bankalar oranları güncelledi. Peki, 1 milyon TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte Mart 2026 itibarıyla 1 milyon TL’nin banka banka net getiri ayrıntıları...
Tasarruflarına değer katmak ve risksiz bir şekilde düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden ön planda yer alıyor. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte faiz oranlarında Mart 2026 itibarıyla dikkat çeken değişimler yaşandı.
Bankadan bankaya değişen bu oranlar, aynı birikimin tercih edilen kuruma göre farklı kazançlar sunmasına neden oluyor. Mevduat faizlerindeki bu yeni dönem, yatırımcıların getiri beklentilerini de yeniden şekillendirdi.
MEVDUAT FAİZİ YATIRIMCININ RADARINDA
Tasarruflarını enflasyona karşı korumak ve risksiz bir getiri kapısı aralamak isteyen birçok kişi, vadeli mevduat hesaplarını en güvenli liman olarak görüyor. Bankaların sunduğu faiz oranları kurum bazlı farklılık gösterdiği için, yatırım yapmadan önce oran karşılaştırması yapmak kazancı doğrudan etkileyen en önemli adım haline geldi.
Mart ayı itibarıyla güncellenen oranlarla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği sorular yeniden gündeme geldi:
Hangi banka daha yüksek faiz sunuyor? Kısa vadede hangi seçenek daha avantajlı? Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki yüksek tutarlı mevduatlarda, 1 puanlık oran farkı bile vade sonundaki net getiriyi belirgin bir şekilde değiştirebiliyor.