Mevduat faizlerinde son durum: En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...
Mevduat faizlerinde son durum: En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve piyasadaki likidite görünümü, vadeli mevduat faizlerini şekillendirmeye devam ediyor. Tasarruflarını Türk lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları karşılaştırıyor. Peki güncel mevduat faiz oranları hangi seviyelerde? İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ile 1 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri...
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 25.315,07 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL
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ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 21.179,01 TL Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL
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YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43,5 Net Kazanç: 28.113,58 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.113,58 TL
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ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 42,5 Net Kazanç: 30.739,73 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL
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