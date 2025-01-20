Mevduat faizlerinde son durum: İşte 100 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisi

TL MEVDUAT MİKTARI ARTIYOR

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son verilere göre 10 Ocak ile son eren haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 139,28 milyar lira arttı ve 19,28 trilyon liraya yükseldi.

Bu miktarın 11,90 trilyon lirası TL cinsi mevduattan oluşuyor. Söz konusu haftada TL mevduatlarda %1,37 artış yaşandı. Toplam mevduat içinde Türk lirasının payının ise %61,72 seviyesine kadar yükseldiği görüldü.