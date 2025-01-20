Mevduat faizlerinde son durum: İşte 100 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisi
Mevduat faizlerinde gözler TCMB’nin bu haftaki faiz kararına çevrildi. 250 baz puanlık indirimle, politika faizinin yüzde 45’e çekilmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla 500 bin TL mevduatın altındaki tutarlarda en yüksek oran yüzde 53, üzerindeki miktarlarda ise yüzde 51 olarak sunuluyor. Sadece 5 bankada yüzde 50 ve üzerinde oranlara ulaşılabiliyor. 100 bin TL’nin en yüksek aylık getirisi 3 bin 921 TL olurken, 500 bin TL’nin getirisi 18 bin 863 TL olarak gerçekleşiyor.
Merkez Bankasının yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştireceği kritik hafta başladı. Geçen yıl aralık ayındaki son toplantıda TCMB politika faiz oranını %50’den %47,50 seviyesine çekmişti.
Piyasalarda, 23 Ocak’taki toplantıda 250 baz puanlık indirim daha bekleniyor. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde politika faizi %45 seviyesine gerilemiş olacak.
REEL FAİZ DEVAM EDİYOR
Geçen yıl açıklanan yıllık enflasyonun %44,38 olması sebebiyle pozitif reel faiz ortamının devam ettiğine işaret eden ekonomistler, bu sebeple 250 baz puanlık faiz indirimi için TCMB’ye alan açıldığını belirtiyor.
Politika faizindeki bu gelişmeler üzerine dikkatler bir yandan mevduat faizlerine çevrildi. İlk indirimin ardından mevduat faizlerinde %56’dan düşüş başlamış, birçok bankada %50’nin altına gerilemişti.
TL MEVDUAT MİKTARI ARTIYOR
Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son verilere göre 10 Ocak ile son eren haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 139,28 milyar lira arttı ve 19,28 trilyon liraya yükseldi.
Bu miktarın 11,90 trilyon lirası TL cinsi mevduattan oluşuyor. Söz konusu haftada TL mevduatlarda %1,37 artış yaşandı. Toplam mevduat içinde Türk lirasının payının ise %61,72 seviyesine kadar yükseldiği görüldü.