Mevduat faizlerinde son durum! İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi
TCMB’nin ilk faiz toplantısına 10 gün kala mevduat faizlerinde de 7 bankada yüzde 50 ve üzeri oranlar devam ediyor. 13 Ocak 2025 haftasında en yüksek oran yüzde 53 olarak öne çıkıyor. Bu oranla 500 bin TL’nin 1 aylık net getirisi 19 bin 602 TL ve 1 milyon TL’nin de 39 bin 204 TL olarak gerçekleşiyor. Ekonomistler, merkez bankasından yeni bir faiz indirimi gelmesi halinde bunun mevduat faizlerine de yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.
Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde de 2-3 puanlık düşüş yaşanmıştı. Gözler şimdi TCMB’nin 23 Ocak tarihindeki yılın ilk faiz kararına çevrilirken, mevduat faizleri tarafında da %50’nin üzerinde oranların devam ettiği görülüyor.
FAİZDE YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ
2024’te enflasyon %44,38 olarak gerçekleşirken; TCMB, politika faiz oranını geçen ay %47,50 seviyesine çekmişti. Ekonomistler, bu gerçekleşmeleri de dikkate alarak 250 baz puana varabilecek yeni bir faiz indiriminin söz konusu olabileceğini ve bunun mevduat faizlerine de yansıyabileceğini belirtiyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON ORANLAR
Bankalara bakıldığında, 13 Ocak 2025 haftasında 7 bankanın, bir aylık vadede %50 ve üzerinde mevduat faizi oranı sunduğu dikkat çekiyor.
Bu bankalar ve faiz oranları şöyle sıralanıyor: