Mevduat faizlerinde son durum! İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi

FAİZDE YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

2024’te enflasyon %44,38 olarak gerçekleşirken; TCMB, politika faiz oranını geçen ay %47,50 seviyesine çekmişti. Ekonomistler, bu gerçekleşmeleri de dikkate alarak 250 baz puana varabilecek yeni bir faiz indiriminin söz konusu olabileceğini ve bunun mevduat faizlerine de yansıyabileceğini belirtiyor.