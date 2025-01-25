Mevduat faizlerinde son durum ne? 100, 250, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalar da mevduat oranlarını hızla aşağı çekiyor. Yüksek tutarlı mevduatlara yüzde 50 faiz öneren banka sayısı 1’e kadar düştü. 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranını beklentilere paralel olarak yüzde 47,50’den yüzde 45,00 seviyesine indirdi. Böylece politika faiz oranı, geçen yıl mart ayındaki yerel seçim öncesi seviyelere de dönüş yapmış oldu.
MEVDUAT FAİZLERİ GERİLİYOR
Bu kararın ardından mevduat ve kredi faizlerindeki güncel rakamlar merak ediliyor. Yatırımcılar mevduat faiz oranlarını merak ediyor.
Geçen yıl aralık ayındaki ilk faiz indirimi öncesinde en yüksek yüzde 56,00 seviyesinde bulunan mevduat faizleri, geçen haftaya yüzde 53,00 ile başlamıştı. TCMB’nin perşembe günü indirim kararının ardından bankalar TL da mevduata sunduğu faiz oranlarını haftanın son işlem gününde bir miktar daha aşağı çekti.