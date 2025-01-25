Mevduat faizlerinde son durum ne? 100, 250, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Geçen yıl aralık ayındaki ilk faiz indirimi öncesinde en yüksek yüzde 56,00 seviyesinde bulunan mevduat faizleri, geçen haftaya yüzde 53,00 ile başlamıştı. TCMB’nin perşembe günü indirim kararının ardından bankalar TL da mevduata sunduğu faiz oranlarını haftanın son işlem gününde bir miktar daha aşağı çekti.