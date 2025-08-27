Mevduat faizlerinde son durum ne? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından bankaların mevduat faiz oranları değişti. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? En yüksek faiz oranı hangi bankada? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Önceden yıllık yüzde 48-50 bandında seyreden mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüzde 36-49 aralığına geriledi.
Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranları, yatırılan tutara göre şekilleniyor.
