  4. Mevduat faizlerinde son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da faiz oranlarında değişikliğe gitti.

Halkbank

Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.202,74 TL

