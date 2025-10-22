Mevduat faizlerinde son durum ne? 500 bin ve milyon TL’nin aylık faiz kazancı ne kadar?
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Mevduat faiz oranlarında yükseliş var mı? 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına çevrildi. 23 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak karar ööncesinde bankaların mevduat faiz oranları merak ediliyor.
MEVDUAT FAİZ ORANLARI ARTTI MI?
Bankalarca bu hafta ilan edilen mevduat oranlarına bakıldığında ise geçen haftaya göre bir artış olduğu gözleniyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre “Vadesiz hesapta nakit bulundurma şartı olmaksızın” geçen hafta yüzde 44,00 olan en yüksek mevduat faiz oranının, bu hafta yüzde 44,50 seviyesine yükseldiği görülüyor.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Peki en yüksek faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte bankaların mevduat faiz oranları...
-QNB: %44,50
-Denizbank: %44,25
-Akbank: %44,00
-Vakıfbank: %43,50
-Getir Finans: %43,00
-Yapı Kredi: %42,50
-Alternatif Bank: %41,50
-Odea Bank: %40,00
-TEB: %40,00
-ING: %39,00
-Ziraat Bankası: %38,00
-Burgan Bank: %38,00
-Halkbank: %38,00
(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)