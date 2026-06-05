Mevduat faizlerinde son durum ne? 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Mevduat faizleri, yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Yatırımcılar, bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte 900 bin TL'nin aylık faiz getirisi...
Mevduat faizlerinde yüksek seyir sürerken, yatırımcılar bankalardaki mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları sonrası bankalarda yüksek faiz oranları dikkat çekerken, 900 bin liranın 32 günlük getirisi de araştırılıyor.
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