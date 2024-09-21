Mevduat faizlerinde son durum ne? İşte 1 milyon TL’nin aylık net getirisi

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54.01, 3 aya kadar vadede yüzde 60.16, 6 aya kadar vadede yüzde 52.10, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.96, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36.37 oldu.