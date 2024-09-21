Mevduat faizlerinde son durum ne? İşte 1 milyon TL’nin aylık net getirisi
Merkez Bankası’nın faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Peki şu anda bankalarda faiz oranları ne kadar? Faizler ne zamana kadar yüksek seyredecek? 1 milyon lirası olan aylık ne kadar faiz getirisi kazanıyor? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Ekonomi ekibi sıkı para politikasından taviz vermeden dezenflasyon sürecini sürdürüyor. Politika faizi halihazırda yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.
Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde 50 baz puan indirerek yüzde 5 seviyelerine çekti. Fed’in agresif faiz indirimine gitmesinin ardından gözler TCMB’ye çevrilmişti. ‘Acaba bir faiz indirimi gelir mi?’ şeklinde beklentiler olmasına rağmen Merkez Bankası sıkı duruştan taviz vermedi.
Faiz kararının ardından Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
1 aya kadar vadede faiz yüzde 54.01, 3 aya kadar vadede yüzde 60.16, 6 aya kadar vadede yüzde 52.10, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.96, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36.37 oldu.