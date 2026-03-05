Mevduat faizlerinde son durum! Oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar?
Parasını bankada değerlendirmek isteyenler ya da yatırımını vadeli hesapta bulunduranlar mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan jeopolitik gerilim sonrasında bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı. Peki 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe mevduat faizi oranları...
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞTE
Mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerilemişti.
Jeopolitik risklere karşı alınan son önlemler çerçevesinde bankaları yüzde 37'yle fonlamak yerine yüzde 40'la fonlamaya başlanmasıyla yeniden yüzde 40 barajının üzerine yükseldi.
BANKALARDA SON DURUM NE?
Geçen yıl yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri bu yıl bazı bankalarda yüzde 35'e kadar gerilemişti. Son verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri yüzde 38,75, özel bankalarda ise yüzde 40 ila yüzde 45 arasında şekilleniyor.
1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?
1 milyon TL'nin aylık kazancı en yüksek oran olan yüzde 45,63'e göre, vergiler dahil her ay yaklaşık 37.500 TL. Bir yıllık kazanç ise 456.300 TL civarında. Bileşik faizde ise toplam kazanç 500.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi: