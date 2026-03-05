Mevduat faizlerinde son durum! Oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar?

1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

1 milyon TL'nin aylık kazancı en yüksek oran olan yüzde 45,63'e göre, vergiler dahil her ay yaklaşık 37.500 TL. Bir yıllık kazanç ise 456.300 TL civarında. Bileşik faizde ise toplam kazanç 500.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi: