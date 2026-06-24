Mevduat faizlerinde yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar
Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yurttaşlar, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek adına bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, Ziraat Bankası ve İş Bankası ne kadar faiz veriyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel faiz kazanç tablosu...
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL
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