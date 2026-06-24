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  4. Mevduat faizlerinde yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

Mevduat faizlerinde yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yurttaşlar, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek adına bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, Ziraat Bankası ve İş Bankası ne kadar faiz veriyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel faiz kazanç tablosu...

Mevduat faizlerinde yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

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Mevduat faizlerinde yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

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Mevduat faizlerinde yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 27.630,65 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.630,65 TL

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Mevduat faizlerinde yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

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