Mevduat faizlerinde yeni oranlar belli oldu: Peki 2,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından bankalar mevduat oranlarını yeniden güncelledi. Yüksek enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat getirileri yeniden şekillendi. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle nakitte kalmayı tercih eden yatırımcılar için mevduat faizlerindeki yeni oranlar da netleşti. İşte 2,5 milyon TL’nin banka banka 32 günlük getiri karşılıkları…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı kritik haziran ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilik zirveye yükseldi.
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Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle nakitte kalmayı tercih eden yatırımcılar için mevduat faizlerindeki yeni oranlar da netleşti.
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