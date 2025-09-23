Mevduat faizlerinde yükseliş! 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu?
Haftalardır düşüş trendinde hareket eden mevduat faizlerinde son 1 haftada sınırlı artışlar yaşanıyor. Eylül ayı TÜFE rakamlarının bir miktar yüksek gelebileceğine yönelik beklentiler artarken, bankalar da bu süreçte yeni müşteri kampanyaları da dahil olmak üzere mevduat oranlarını yeniden ayarladı. En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Haftalardır düşüş trendinde seyreden mevduat faizlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta en yüksek %44,00 olan (vadesiz hesapta para bulundurma şarta olmaksızın) mevduat oranları, bu hafta sınırlı bir yükselişle %45,00 seviyesine yöneldi.
Bu süreçte Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı tutanaklarında, enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükselebileceğine işaret edilmişti. Öncü veriler, özellikle hizmet ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.
EYLÜL AYI TÜFE BEKLENTİLERİ
TCMB’nin para politikası ve faiz indirimlerinin devamı için önemli olan eylül ayı enflasyon rakamına dair ilk tahminler de gelmeye başladı. Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi tarafından yapılan analize göre eylül ayı TÜFE beklentisi %2,6 olarak açıklandı.
Buna göre yıllık enflasyonun da 0,6 puanlık düşüşle %32,4’e gerileyebileceği öngörüldü. Söz konusu gelişmeler “daha sınırlı faiz indirimleri gelebilir mi” sorularını da gündeme getirmeye başladı.