Mevduat faizlerinde yükseliş! 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu?

EYLÜL AYI TÜFE BEKLENTİLERİ

TCMB’nin para politikası ve faiz indirimlerinin devamı için önemli olan eylül ayı enflasyon rakamına dair ilk tahminler de gelmeye başladı. Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi tarafından yapılan analize göre eylül ayı TÜFE beklentisi %2,6 olarak açıklandı.

Buna göre yıllık enflasyonun da 0,6 puanlık düşüşle %32,4’e gerileyebileceği öngörüldü. Söz konusu gelişmeler “daha sınırlı faiz indirimleri gelebilir mi” sorularını da gündeme getirmeye başladı.