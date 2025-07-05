Mevduat faizlerinde yüzde 50 için son günler mi? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Haziran ayı enflasyon verisinin tahminlerin altında kalması ve Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin yükselmesinin ardından mevduat faizlerinde de düşüş gözlendi. 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde harekete geçen bankalar mevduat oranlarını aşağı yönlü güncelliyor. Peki şu anda bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Haziran enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından piyasalarda da faiz indirimi beklentisi arttı ve gözler TCMB’ye çevrildi.
Geçen ay faizi ‘pas’ geçen TCMB’nin, haziran ayı TÜFE rakamları sonrasında 24 Temmuz’daki toplantı için elinin güçlendiği ifade ediliyor.
350 BAZ PUAN İNDİRİM GELEBİLİR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Alnus Yatırım tarafından hazırlanan raporda “Söz konusu tarihe kadar içeride veya dışarıda büyük bir risk artışı yaşanmaz ise TCMB’nin bu ayki toplantıdan başlayarak faiz indirimlerine yeniden başlamasını bekliyoruz. 24 Temmuz toplantısında politika faiz oranında 350 baz puanlık indirim bekliyoruz” denildi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ DE DÜŞÜYOR
Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya ise talep koşullarındaki zayıflama, kurlardaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyirle birlikte enflasyon görünümünün de iyileştiğini aktararak, temmuz ayından itibaren dört toplantıda 250’şer baz puanlık faiz indirimlerine gidilebileceğini belirtti.
Sarıkaya, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini de %30,0’dan %28,5’e revize ettiklerini açıkladı.