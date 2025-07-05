Mevduat faizlerinde yüzde 50 için son günler mi? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

350 BAZ PUAN İNDİRİM GELEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Alnus Yatırım tarafından hazırlanan raporda “Söz konusu tarihe kadar içeride veya dışarıda büyük bir risk artışı yaşanmaz ise TCMB’nin bu ayki toplantıdan başlayarak faiz indirimlerine yeniden başlamasını bekliyoruz. 24 Temmuz toplantısında politika faiz oranında 350 baz puanlık indirim bekliyoruz” denildi.