Mevduat faizlerinde zirve beklentisi! 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

TL MEVDUAT TEŞVİK EDİLDİ

Analistler, “Bankalar için döviz mevduatı toplamak biraz daha pahalı hale geldi. Dolayısıyla TL mevduat toplamaları teşvik edilmiş oldu. Öte yandan ZK oranları artırılarak kredi kapasitesi de bir miktar sınırlandı. Bankaların TL mevduat toplamak için bundan sonraki süreçte daha fazla faiz teklif etmeleri beklenebilir” görüşünü dile getirdi.