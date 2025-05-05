Mevduat faizlerinde zirve beklentisi! 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
TCMB’nin hafta sonu TL’yi destekleyen son kararlarının ardından gözler TL mevduat faizi oranlarına çevrildi. Yeni haftada en yüksek TL mevduat oranı yüzde 52 seviyesinde bulunuyor. Bugün 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 38 bin 751 TL iken; bankaların, TL payını artırmak için “daha yüksek mevduat oranları” sunması bekleniyor. Bu arada para piyasası fonlarında da son 1 aylık dönemde getiriler yüzde 4,30 seviyesine kadar yükseldi. İşte konuya ilişkin detaylar...
Piyasalarda yeni hafta başlarken, dikkatler bir yandan da TL getirilerine çevrildi.
TCMB tarafından TL’ye geçişi hızlandırmak için açıklanan son kararlara göre;
-Yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.
-Tüzel kişi TL mevduat payı %60’ın altında olan bankalara aylık 0,3 puan artış hedefi getirildi.
-İhracat bedellerinin TCMB’ye asgari satış oranı, temmuz sonuna kadar %35’e çıkarıldı.
TL MEVDUAT TEŞVİK EDİLDİ
Analistler, “Bankalar için döviz mevduatı toplamak biraz daha pahalı hale geldi. Dolayısıyla TL mevduat toplamaları teşvik edilmiş oldu. Öte yandan ZK oranları artırılarak kredi kapasitesi de bir miktar sınırlandı. Bankaların TL mevduat toplamak için bundan sonraki süreçte daha fazla faiz teklif etmeleri beklenebilir” görüşünü dile getirdi.
REZERVLER DE YÜKSELECEK
Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker “Bankaların TL mevduat toplamada daha istekli ve YP mevduatta daha isteksiz davranmasını, bunun da TL ve YP mevduat getirilerine yansımasını bekliyoruz” dedi.