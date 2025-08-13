  1. Ekonomim
  4. Mevduat faizlerindeki son durum ne? 1,5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1,5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1,5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faizlerini güncelledi.

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını değiştirdi.

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1,5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1,5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

AKBANK

Faiz Oranı: % 44,5
Vade Sonu Tutar: 1.548.279 TL
Net Kazanç: 48.279 TL

