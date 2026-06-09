Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar
Kısa vadeli yatırım araçlarına yönelen tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankadan bankaya farklılık gösteren mevduat faizleri yüzde 45'e kadar çıkarken, 500 bin TL'nin sağlayacağı getiri de merak konusu oldu. İşte bankalara göre mevduat faizleri...
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10 bin 597,85 TL
Vade Sonu: 510 bin 597,85 TL
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