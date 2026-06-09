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  4. Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

Kısa vadeli yatırım araçlarına yönelen tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankadan bankaya farklılık gösteren mevduat faizleri yüzde 45'e kadar çıkarken, 500 bin TL'nin sağlayacağı getiri de merak konusu oldu. İşte bankalara göre mevduat faizleri...

Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657,53 TL

Vade Sonu: 512 bin 657,53 TL

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Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10 bin 597,85 TL

Vade Sonu: 510 bin 597,85 TL

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Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13 bin 923,29 TL

Vade Sonu: 513 bin 923,29 TL

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Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13 bin 923,29 TL

Vade Sonu: 513 bin 923,29 TL

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