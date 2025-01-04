Mevduat oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası mevduat faizlerindeki son durum da merak ediliyor. Son verilere göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi değişti. Hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası’nın yüzde 2,5 oranındaki faiz indirimi sonrası yatırımcılar mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor.
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Faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte yatırımcılar mevduat faizlerinin nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.
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