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  4. Mevduat oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Mevduat oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası mevduat faizlerindeki son durum da merak ediliyor. Son verilere göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi değişti. Hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Mevduat oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın yüzde 2,5 oranındaki faiz indirimi sonrası yatırımcılar mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor.

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Mevduat oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 2

Geçtiğimiz hafta TCMB, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekti.

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Mevduat oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 3

Faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte yatırımcılar mevduat faizlerinin nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.

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Mevduat oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 4

Peki, TCMB’nin faiz kararı sonrası bankaların mevduat oranları hangi seviyelerde?

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