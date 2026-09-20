Mevduatta bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu
Enflasyona karşı birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar oldu? Bankaların güncel faiz oranlarına göre 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...
Piyasalardaki hareketlilik devam ederken parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların vadeli mevduat hesaplarına ilgisi sürüyor. Özellikle yüksek miktarda birikimi bulunanlar, bankaların 32 günlük vadede sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor..
1 milyon TL’sini bankada değerlendirmek isteyenler, farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırarak vade sonunda elde edecekleri getiriyi hesaplıyor. Bankalar arasındaki rekabet ise mevduat faizlerinde farklı oranların ortaya çıkmasına neden oluyor.
Tasarruf sahipleri için hazırlanan banka karşılaştırma tablosu, 1 milyon TL ana para ve 32 günlük vade esas alınarak güncellendi. Aynı bankada birden fazla kampanya bulunması halinde ise en yüksek net getiri sağlayan hesap dikkate alındı.
İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık mevduat faiz getirisi...