Mevduatta bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

Tasarruf sahipleri için hazırlanan banka karşılaştırma tablosu, 1 milyon TL ana para ve 32 günlük vade esas alınarak güncellendi. Aynı bankada birden fazla kampanya bulunması halinde ise en yüksek net getiri sağlayan hesap dikkate alındı.

İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık mevduat faiz getirisi...