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Mevduatta bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

Enflasyona karşı birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar oldu? Bankaların güncel faiz oranlarına göre 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

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Mevduatta bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu - Sayfa 1

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların vadeli mevduat hesaplarına ilgisi sürüyor. Özellikle yüksek miktarda birikimi bulunanlar, bankaların 32 günlük vadede sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor..

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Mevduatta bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu - Sayfa 2

1 milyon TL’sini bankada değerlendirmek isteyenler, farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırarak vade sonunda elde edecekleri getiriyi hesaplıyor. Bankalar arasındaki rekabet ise mevduat faizlerinde farklı oranların ortaya çıkmasına neden oluyor.

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Mevduatta bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu - Sayfa 3

Tasarruf sahipleri için hazırlanan banka karşılaştırma tablosu, 1 milyon TL ana para ve 32 günlük vade esas alınarak güncellendi. Aynı bankada birden fazla kampanya bulunması halinde ise en yüksek net getiri sağlayan hesap dikkate alındı.

İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık mevduat faiz getirisi...

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Mevduatta bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu - Sayfa 4

AKBANK

Faiz oranı: %38

Anapara: 1.000.000 TL

Net kazanç: 27.854 TL

Vade sonu bakiye: 1.027.854 TL

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