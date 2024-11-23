Mevduatta eski- yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne?
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistler, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu düşünüyor. TCMB, yeni sadeleşme adımlarını da hayata geçirdi. Bu arada bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. Yeni kampanyalarda eski ve yeni müşteri arasındaki farkın kapandığı görüldü. İşte mevduat faiz oranlarındaki son durum...
Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
1 | 19
Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini ifade etti.
2 | 19