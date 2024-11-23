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  4. Mevduatta eski- yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne?

Mevduatta eski- yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne?

Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistler, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu düşünüyor. TCMB, yeni sadeleşme adımlarını da hayata geçirdi. Bu arada bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. Yeni kampanyalarda eski ve yeni müşteri arasındaki farkın kapandığı görüldü. İşte mevduat faiz oranlarındaki son durum...

Mevduatta eski- yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 1

Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

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Mevduatta eski- yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 2

Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini ifade etti.

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Mevduatta eski- yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 3

TCMB, ilk kez Maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

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Mevduatta eski- yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 4

Para Politikası Kurulu metninde, "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadesi yer aldı.

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