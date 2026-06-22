Mevduatta faiz yarışı kızıştı: İşte banka banka faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yeniden gündemin odağına yerleşti. 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri ise yatırımcılar tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.