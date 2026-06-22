Mevduatta faiz yarışı kızıştı: İşte banka banka faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından bankacılık sektöründe mevduat faizi rekabeti yeniden hızlandı. Bankalar, TL mevduat çekebilmek için oranlarını yukarı yönlü güncellerken, en yüksek faiz teklif eden kurumlar da merak konusu oldu. İşte bankalara göre güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük vadede elde edilecek net kazanç tablosu...
Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmesi, yatırımcıların kısa vadede daha güvenli ve düzenli getiri sunan araçlara yönelimini güçlendiriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yeniden gündemin odağına yerleşti. 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri ise yatırımcılar tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.
Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık net kazancı...